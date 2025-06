"Skandal", "kpina", "ewakuacja komercyjna". MSZ znalazło się w ogniu krytyki

W poniedziałek lub wtorek ma rozpocząć się ewakuacja Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. Ma to związek z konfliktem Izraela z Iranem. Prywatna firma i konieczność pokrycia kosztów – tak, według mediów, ma wyglądać ewakuacja Polaków z zagrożonych terenów.

Fala krytyki pod adresem MSZ. "Kompromitacja"

Sprawa wywołuje olbrzymie emocje. Resort spraw zagranicznych znalazł się pod ostrzałem krytyki w związku z medialnymi doniesieniami.

"To jest po prostu niebywały skandal. W normalnym państwie nie tylko szef MSZ, ale cały rząd podałby się do dymisji! Tymczasem rząd Tuska zostawia Polaków na pastwę losu na Bliskim Wschodzie, a media głównego ścieku milczą jak zaklęte" – stwierdził Marcin Romanowski, poseł PiS.

"Gdzie są ci wszyscy krzykacze, którzy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy rozkręcali histerię, bo ktoś w zatłoczonym samolocie ewakuacyjnym z Izraela nie dostał kanapki?" – dopytuje polityk PiS.

"MSZ ewakuuje Polaków z Izraela ale tylko jeśli za to sami zapłacą. Rozumiecie? Z pola wojny ewakuacja autokarami i samolotami za pieniądze? P.S Jak PiS ewakuował za darmo, to krytykowano warunki lotu" – wskazuje Bogdan Rzońca.

Anita Czerwińska we wpisie na portalu X stwierdziła natomiast, że mamy do czynienia z "ewakuacją komercyjną".

"Konsul organizuje „akcję komercyjną”,MSZ umywa ręce. To jest po prostu straszne. Oni mają Polaków za nic" – napisała Olga Semeniuk-Patkowska.

"Tak wygląda mail z systemu Odyseusz, który dostają polscy obywatele w Izraelu. Jest mowa o kosztach i o konsulu w Betlejem. A co robi MSZ, gdy wzbiera słuszne oburzenie? Wypuszcza komunikat "To nie my, my W OGÓLE NIE ORGANIZUJEMY EWAKUACJI, proszę się odczepić". Skandal i kpiny!" – stwierdził Radosław Fogiel.

