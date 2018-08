Wiadomo, co było przyczyną wypadku autokaru na Podkarpaciu

Ustalono dodatkowo, że kierowca autokaru prowadził pojazd od około godz. 17.00 czasu ukraińskiego, był trzeźwy. W momencie wypadku podejmował czynności, które miały na celu zapobiec zdarzeniu.

Jak poinformowała prokuratura, jutro usłyszy on zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Wiadomo również, że 10 poszkodowanych opuściło już szpital, część osób które ucierpiały w wypadku jest w stanie ciężkim, jedna z osób ma pęknięty kręgosłup.

Prokuratura potwierdziła również, że śmierć poniosły 3 osoby – dwie kobiety w wieku 30 i 31 lat oraz jeden mężczyzna.

Do wypadku doszło wczoraj ok. godz. 23.00 na drodze nr 28 między Przemyślem a Sanokiem. Jadący tamtędy autokar przebił barierę energochłonną i uderzył w stojący na zakręcie drewniany krzyż. Następnie przekoziołkował i stoczył się ze skarpy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zginęły, a 18 zostało rannych. Poszkodowani, z których 9. jest w stanie ciężkim, zostali przetransportowani do szpitali w Przemyślu, Lesku i Sanoku. Autokarem podróżowało 54 turystów z Ukrainy. Celem ich wycieczki był Wiedeń.

