Michał Kołodziejczak odchodzi z rządu. Padły gorzkie słowa

Odejście z resortu Kołodziejczak potwierdził w rozmowie z TVN24. Na godzinę 10:00 wiceminister zapowiedział konferencję prasową.

Wcześniej zamieścił w mediach społecznościowych list otwarty do swojego szefa, ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z PSL. Napisał w nim m.in., że sukces wyborczy w 2023 r. nie doczekał się kontynuacji w wyborach prezydenckich, a kampanijne działania ludowców okazały się "płonne".

Według Kołodziejczaka rolnicy odwrócili się, bo nie skierowano do nich żadnej oferty i wybrali propozycję prawicy, którą wiceminister uważa za "oszukańczy mit".

Kołodziejczak do Siekierskiego: Pana zarzuty pod moim adresem przemilczę

Zwracając się bezpośrednio do Siekierskiego, stwierdził: "Pana zarzuty pod moim adresem przemilczę. To one wystawiają panu niezbyt dobre świadectwo jako przełożonemu i szefowi" – napisał. Stwierdził także, że "przykry jest fakt", iż Siekierski "dał się bezrefleksyjnie »zespinować« prawicy".

W poście zamieszczonym na portalu X wiceminister napisał: "W Ministerstwie Rolnictwa jedynym hegemonem jest biurokracja, a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi".

Wiceminister odchodzi z rządu. W lipcu rekonstrukcja

Kołodziejczak już wcześniej wypowiadał się krytycznie o organizacji pracy w resorcie kierowanym przez Siekierskiego. Stanowisko wiceministra objął w grudniu 2023 r. Wcześniej uzyskał mandat poselski startując do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej (zdobył ponad 44 tys. głosów). Jest prezesem ruchu Agrounia Tak.

O tym, że Kołodziejczak rozważa odejście z ministerstwa i jest "spakowany" media informowały już na początku czerwca.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w lipcu przeprowadzi rekonstrukcję rządu. Przewodniczący KO chce też renegocjować umowę koalicyjną z Trzecią Drogą (która właśnie się rozpada) i Nową Lewicą.

