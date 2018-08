"Chrystus jest zawsze nowoczesny". Premiera wywiadu-rzeki Pawła Lisickiego z kard. Gerhardem Müllerem

„Chrystus jest zawsze nowoczesny” stanowi zapis niemal trzynastu godzin rozmowy, jaką Paweł Lisicki przeprowadził w Rzymie z kardynałem Gerhardem Müllerem.

"Obecny tekst zawiera dokładnie to, co Kardynał mówił i myślał oraz to, jak swoje zdanie uzasadniał. Nawet kolejność, w jakiej poruszyliśmy tematy została zachowana" – napisał we wstępie red. Lisicki.

Obszerne fragmenty książki można znaleźć w najnowszym numerze "Do Rzeczy".