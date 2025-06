Zaginął dyrektor Kontroli Projektów NCBiR

Policjanci z Otwocka poszukują mężczyzny, który w niedzielę we wczesnych godzinach porannych wyszedł ze swojego domu w Józefowie (woj. mazowieckie) i zaginął. Od tamtej pory dyrektora Kontroli Projektów NCBiR nie nawiązał kontaktu ze swoją rodziną ani znajomymi. W akcję poszukiwawczą zaangażowano znaczne siły.

Mężczyzna ma ok. 180 cm wzrostu, jest szczupły i łysy. W dniu zaginięcia ubrany był w zieloną koszulkę z krótkim rękawem, krótkie spodenki w jasnym kolorze i sportowe buty. Nosi okulary korekcyjne z prostokątnymi oprawkami.

– W tej chwili prowadzimy poszukiwania zaginionego, w działania zaangażowane są znaczne siły i środki, m.in. drony, psy służbowe itd. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na przestępczy udział osób trzecich w zaginięciu mężczyzny — powiedział w rozmowie z "Faktem" Patryk Domarecki, rzecznik prasowy policji w Otwocku.

Funkcjonariusze apelują do każdego, kto widział mężczyznę lub może mieć informacje o miejscu jego pobytu o przekazanie tych wiadomości do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku tel. 47 724 19 00 lub do najbliższej jednostki Policji tel. 112.