Płk Mazguła: Władze PiS-u na usługach Rosji

„Władze PiS-u na usługach Rosji. Żądamy natychmiastowego uchylenia alertu SIS w stosunku do Ludmiły Kozłowskiej!!” – napisał. I udostępnił wydarzenie, będące zaproszeniem na pikietę w sprawie Kozłowskiej. Zachęcił do protestowania przeciwko „tej krzywdzącej i bezpodstawnej decyzji polskich władz”.

Przypomnijmy, że Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Jak informował Onet, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen.

