Od 1 września nowa lista leków refundowanych. Pacjenci onkologiczni mają uwagi

RMF FM, który informuje o sprawie, podkreśla, że propozycje zaniepokoiły pacjentów onkologicznych. I przytacza list, jaki do Ministra Zdrowia Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Zaznaczają w nim, że wśród proponowanych zmian nie pojawiła się żadna z oczekiwanych przez pacjentów onkologicznych terapii.

Dodają także, że chociaż poprawia się dostępność do innowacyjnych terapii, to należy zwrócić uwagę, że „chorzy rozpoczynający terapię konkretną linią leczenia, po jakimś czasie nabywają oporność, i bez dostępu do kolejnych opcji terapeutycznych" następuje szybkie pogorszenie się stanu pacjenta, które owocuje często śmiercią po 1 - 3 miesiącach i to pomimo interwencyjnych hospitalizacji. W związku z tym, że czas progresji jest krótki, ratunkowy dostęp do leków czy zbiórki funduszy nie rozwiązują sprawy.

List kończy się apelem o rozważenie refundacji kolejnych terapii onkologicznych już w ramach obowiązującej od 1 września listy refundacyjnej.