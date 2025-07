Płonie blok mieszkalny w Ząbkach. "Pożar trudny do opanowania"

Jak przekazał polsatnews.pl mł. kpt. Jan Sobków z PSP w Wołominie, najpierw płomienie objęły obszar pod dachem, a później część mieszkań. – Na razie nie mamy informacji, czy źródło pożaru jest zlokalizowane – powiedział Sobków. Obecnie nie wiadomo, czy ktoś został ranny. O godzinie 21.30 straż pożarna przekazała, że ogień przeniósł się już na trzy budynki.

W akcji gaśniczej bierze udział ponad 20 zastępów straży pożarnej. Na ulicę Powstańców, na której znajduje się płonący budynek, cały czas przyjeżdżają wozy strażackie. "Potężny pożar w Ząbkach. Na miejscu działa 26 zastępów PSP i OSP – łącznie 60 strażaków, w tym 6 drabin mechanicznych, z których prowadzona jest akcja gaśnicza. W trybie alarmowym ściągane są jednostki z sąsiednich powiatów. Na miejsce jedzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej" – napisał w serwisie Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy szefa MSWiA.

twittertwitter

Wielka, trudna akcja gaśnicza

Jak poinformowała na antenie Polsat News rzecznik KSP Karol Kierzkowski, zgłoszenie o pożarze służby otrzymały po godzinie 19. Na miejscu pracuje obecnie 60 strażaków, którzy próbują dotrzeć do źródła pożaru. Ok. godz. 21 ogień objął obszar około 80 na 20 metrów.

Karol Kierzkowski zaznacza, że pożar jest trudny do opanowania ze względu na to, że ogień pojawił się wysoko, na czwartej kondygnacji. – Musimy dbać o bezpieczeństwo strażaków, a z drugiej strony jak najszybciej docierać z liniami gaśniczymi – podkreślił rzecznik. Akcji nie ułatwia fakt, że okolica jest gęsto zabudowana. – Najprawdopodobniej to jest ostatnia kondygnacja, która jest kondygnacją użytkową, czyli mamy od razu poszycie dachu i tam też znajdują się mieszkania, jednak nie mamy szczegółowych informacji. Trzeba będzie się liczyć z dość poważnymi stratami materialnymi – powiedział rzecznik KSP dziennikarzom.

Media zwracają uwagę, że to kolejny duży pożar w Ząbkach w ostatnim czasie. We wtorek ogień pojawił się na terenie tamtejszego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Nikomu nie stała się krzywda.

Poseł PiS Sebastian Kaleta zauważa, że mamy do czynienia z niepokojącą serią pożarów. "Po pożarze w metrze, dwóch pożarach stacji transformatorowych, dziś duży pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach. Panie Tomaszu Siemoniaku, zamiast ścigać obywateli broniących granicy, zajmijcie się tym co się dzieje w stolicy, bo wygląda to niepokojąco" – napisał w serwisie X.

Czytaj też:

Kolejna awaria w warszawskim metrze. Maszynista wyczuł dym