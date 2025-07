Atak Onetu na siostrę Morawieckiego. "Nie ma to nic wspólnego z prawdą"

"Zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o przejęcie mieszkania weteranki przez Martę Morawiecką" – tekst o takim tytule pojawił się we wtorek w Onecie. Autorem artykułu jest Jacek Harłukowicz.

Jak opisano, "krewny powstanki warszawskiej Teresy Gaj złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie możliwego doprowadzenia seniorki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Chodzi o czteropokojowe mieszkanie w centrum Wrocławia, którego 3/4 udziałów w zamian za dożywotnią opiekę przejęła Marta Morawiecka". "Odwiedziliśmy 99-letnią powstankę, którą faktycznie opiekuje się opłacana przez Morawiecką kobieta. Tyle że weteranka twierdzi, iż nie przepisywała swojego mieszkania na siostrę byłego premiera. Niejasności w tej sprawie jest jednak więcej. Bratanica pani Teresy mówi, że nie zna krewnego, który złożył zawiadomienie" – napisał Harłukowicz.

"Zlepek manipulacji i podłej insynuacji"

Teresa Gaj przekazała portalowi wPolityce.pl swoje oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczyła doniesieniom Onetu.

"Od bardzo wielu lat Marta Morawiecka opiekuje się mną z ogromnym zaangażowaniem. Artykuł p. Jacka Harłukowicza jest zlepkiem manipulacji i podłej insynuacji. To nikczemne co zrobił ten pan. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Tak się zachowują podli dziennikarze, którzy żerują na zacnych, niesłychanie pomocnych osobach. Niczym hieny dziennikarskie" – napisała.

Teresa Gaj i Marta Morawiecka

Teresa Gaj jest cenionym, emerytowanym lekarzem neurologiem. Była żołnierzem Armii Krajowej, do której dołączyła w wieku 15 lat. Otrzymała pseudonim "Kotwica". Po wojnie utrzymywała kontakt z oddziałami leśnymi partyzantki antykomunistycznej w okolicy Ratoszyna. Byłą narzeczoną majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

Marta Morawiecka to jedna z trzech starszych sióstr byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od kilku lat opiekuje się rodziną zaprzyjaźnionej z jej matką Teresy Gaj. W czerwcu 2021 r. została pełnomocniczką prawną 99-letniej uczestniczki Powstania Warszawskiego.

