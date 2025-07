Zwrot ws. stanowiska wicepremiera. Minister ujawnia

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka poinformował w poniedziałek, że premier Donald Tusk ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godz. 10.00. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po rekonstrukcji rządu ma zostać wicepremierem – wynika z nieoficjalnych doniesień "Faktów" TVN oraz "Gazety Wyborczej".

W poniedziałek wieczorem w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Rozmowy dotyczyły podziału stanowisk.

Kolejny wicepremier w rządzie Tuska

– Mogę powiedzieć, że Polska 2050 od listopada będzie miała wicepremiera. Kto to będzie, zdecyduje Polska 2050 – poinformowała we wtorek w Radiu Zet minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Od początku taki był nasz postulat – podkreśliła.

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie nastąpi zmiana na stanowisku marszałka Sejmu – Szymona Hołownię zastąpi Włodzimierz Czarzasty. W związku z tym Polska 2050 domagała się w nowym rozdaniu funkcji wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. Niedawno premier Donald Tusk oświadczył, że w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla partii Szymona Hołowni.

Wiceszefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła w rozmowie z dziennikarzami, że w sobotę odbyła "trudną", ale "opartą na wzajemnym szacunku" rozmowę z szefem rządu. – To były dyskretne, bardzo dobre, długie rozmowy – zaznaczyła. Pod nieobecność Szymona Hołowni, który przebywał na urlopie, Pełczyńska-Nałęcz reprezentowała Polskę 2050 w negocjacjach koalicyjnych dotyczących rekonstrukcji rządu.

– Pan marszałek Hołownia powiedział, że jest gotów wejść do rządu, jeżeli wejdą do niego wszyscy liderzy koalicji. Nie było takiej woli, w związku z tym on także nie wchodzi do rządu. To było bardzo jasno przez niego postawione – powiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz.

Czytaj też:

Nowa rola Sikorskiego po rekonstrukcji rządu. Sensacyjne doniesieniaCzytaj też:

Polacy porównali rządy PiS i Tuska. W kluczowej kategorii