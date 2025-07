Wiceszefowa partii Hołowni spotkała się z Tuskiem. "Dyskretne rozmowy"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opowiedziała dziennikarzom o kulisach sobotniego spotkania z Donaldem Tuskiem. Minister funduszy i polityki regionalnej reprezentowała Polskę 2050 w negocjacjach koalicyjnych dotyczących rekonstrukcji rządu.

– To były dyskretne, bardzo dobre, długie rozmowy – poinformowała. Dopytywana o atmosferę rozmowy z szefem rządu, wiceprzewodnicząca partii Szymona Hołowni przyznała, że była ona "trudna", ale "oparta na wzajemnym szacunku".

Minister od Hołowni zostaje w rządzie

– Jeśli chodzi o stanowisko wicepremiera, mówimy jasno: w listopadzie, wraz ze zmianą marszałka Sejmu, Polska 2050 musi otrzymać stanowisko wicepremiera i wicemarszałka Sejmu. To jest fair, to jest normalny rozkład koalicyjny. Lepiej o tym zdecydować teraz, aby uniknąć dalszych rozmów personalnych i skupić się na skutecznym, zaplanowanym działaniu rządu – powiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz. – Naszą intencją – i myślę, że pana premiera też – jest spójne i zgodne komunikowanie tego, co ustaliliśmy. Trzymam się tego z pełną lojalnością – dodała.

Wiceszefowa Polski 2050 podkreśliła, że minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska "zostaje w rządzie". – Jest nowy pomysł w różnych aspektach na rząd. Ten rząd będzie trochę mniejszy. Naszym celem jest to, żeby był skuteczny i lepiej działał. Stąd propozycja Polski 2050, żeby połączyć mieszkaniówkę. Dzisiaj jest ona przepołowiona, część jest w Ministerstwie Polityki Regionalnej, część była w Ministerstwie Rozwoju. Proponujemy, żeby całość była w Ministerstwie Polityki Regionalnej – przekazała.

Rekonstrukcja rządu

W poniedziałek o godz. 18:00 w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej – poinformowała stacja Polsat News. "Poniedziałkowa rozmowa liderów koalicji dotyczyć będzie najważniejszych kwestii w sprawie podziału stanowisk" – podano.

Do zmian w gabinecie Donalda Tuska ma dojść w najbliższą środę. Jak przekazano w programie "Kuluary" TVN24, z rządem najprawdopodobniej pożegnają się: minister ds. równości Katarzyna Kotula, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska oraz minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Stanowisko ma stracić również wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

