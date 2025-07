Nowe informacje ws. rekonstrukcji. "Będą zaskoczenia personalne"

– Myślę, że środa i czwartek w tym tygodniu. […] Bo format nie polega tylko na tym, że coś się ogłosi – czyli że premier to mówi – ale trzeba jeszcze jechać do prezydenta i to też załatwić w sposób konstytucyjny – powiedział Gawkowski w Radiu Zet.

Pewnie premier ogłosi dokładne terminy jutro, dodał. – Myślę, że część ministrów bez teki zakończy swoje urzędowanie w formacie, w którym jest. Część zostanie przesunięta na stanowiska sekretarzy bądź podsekretarzy stanu w ministerstwach. Dojdzie do zmiany w niektórych ministerstwach na poziomie personalnym, a niektóre resorty zostaną ze sobą połączone – dodał.

Na pytanie, czy powstaną dwa superresorty, wicepremier odpowiedział twierdząco. – Na pewno jeden bardzo duży, odpowiadający za sprawy gospodarcze i drugi – taki, który będzie odpowiadał za tę część kluczową dla państwa dzisiaj, bo to energetyka – mówił.

Podkreślił, że rząd "będzie odchudzony", ale nie będzie tak, że liczba resortów zmniejszy się o połowę. – Mogę powiedzieć tak: zmiana będzie. Będzie widoczna. Pewnie będą też zaskoczenia personalne – podsumował Gawkowski.

W czerwcu br. premier Donald Tusk zapowiedział ogłoszenie w lipcu "nowego otwarcia" po rekonstrukcji rządu, w którym znajdą się nowe twarze.

Polacy sceptycznie o rekonstrukcji

Tymczasem nastroje społeczne są sceptyczne. Z sondażu IBRiS wynika, że tylko 31,3 proc. Polaków wierzy, że planowana rekonstrukcja pomoże rządowi wyjść z kryzysu. Aż 59,3 proc. uważa, że nie przyniesie ona poprawy. Tylko wśród wyborców koalicji rządzącej przeważa umiarkowany optymizm.

Eksperci, na których powołuje się "Rz" podkreślają, że same zmiany personalne nie wystarczą. – Rząd musi pokazać konkrety i kierunek zmian. Polacy czekają na efekty, nie tylko nowe twarze – mówił Adam Traczyk z fundacji More in Common Polska.

W koalicji rządzącej miały dodatkowo pojawić się obawy dotyczące obsady stanowiska marszałka Sejmu. Choć wcześniej planowano, aby funkcję tę objął Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, to według nieoficjalnych informacji PiS, Konfederacja i Polska 2050 mogą poprzeć pozostanie na tym stanowisku Szymona Hołowni.

