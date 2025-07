Pilna narada w willi premiera. "Najważniejsze kwestie"

O spotkaniu, do którego ma dojść w poniedziałek wczesnym wieczorem informuje Polsat News.

Spotkanie liderów koalicji. Mają rozmawiać o rekonstrukcji

Z nieoficjalnych ustaleń stacji, liderzy koalicji rządzącej mają spotkać się o godzinie 18.00 w wilii premiera przy ulicy Parkowej w Warszawie.

"Poniedziałkowa rozmowa liderów koalicji dotyczyć będzie najważniejszych kwestii w sprawie podziału stanowisk" – czytamy.

Stacja przypomina w tym kontekście niedawną wypowiedź pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi Marcina Kierwińskiego, który w programie "Graffiti" podkreślał, że rozmowy z koalicjantami wciąż trwają, zaś niektóre rzeczy będą się decydować do ostatniej chwili.

Jakie zmiany w rządzie?

Przypomnijmy, że do rekonstrukcji rządu miało dojść 15 lipca. Datę tę jednak zmieniono na prośbę lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Z najnowszych doniesień TVN24 wynika, że dojdzie do niej w najbliższą środę, tj. 23 lipca.

Dotychczas pojawiło się wiele spekulacji medialnych dotyczących tego, jakie zmiany przyniesie rekonstrukcja. Najczęściej pojawiającym się scenariuszem jest ten zakładający likwidację Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jak informowano, w planach jest również powołanie do życia dwóch nowych, dużych resortów. To Ministerstwo Energetyki (które powstanie w wyniku likwidacji Ministerstwa Przemysłu i wydzielenia obszaru energetyki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska) oraz resort gospodarczy. Kształt drugiego z wymienionych nie jest jeszcze do końca jasny. Ponadto ma dojść do redukcji liczby ministrów z obecnych 120 do poniże 100.

Jeśli zaś chodzi o zmiany personalne, z rządem najprawdopodobniej pożegnają się minister ds. równości Katarzyna Kotula, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska oraz minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Czytaj też:

Nieoficjalne: Tusk zrezygnuje z funkcji premiera? Zaskakujące doniesienia z POCzytaj też:

Kiedy rekonstrukcja rządu? Padła konkretna dataCzytaj też:

Zamieszanie wokół urlopu Hołowni. W tle rekonstrukcja