Kiedy rekonstrukcja rządu? Padła konkretna data

Według medialnych doniesień, do zmian w gabinecie Donalda Tuska ma dojść w środę 23 lipca. Taką informację podała stacja TVN24, powołując się na słowa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej.

Szef rządu zapowiadał, że zmiany w składzie Rady Ministrów mają zostać przedstawione między 22 a 25 lipca, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Jak poinformowano w programie "Kuluary" TVN24, z rządem najprawdopodobniej pożegnają się: minister ds. równości Katarzyna Kotula, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska oraz minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Swoje stanowisko ma również stracić wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Informację o dymisji wiceszefa MSZ jako pierwsze podało RMF FM. Portal Interia potwierdził ten scenariusz u "dwóch wysoko postawionych polityków" Nowej Lewicy.

Szejna od kilku miesięcy przebywa na przymusowym, nieodpłatnym urlopie. Do pracy w resorcie spraw zagranicznych miał wrócić na początku lipca. Tak się jednak nie stało.

Polacy sceptycznie o rekonstrukcji

Tymczasem nastroje społeczne są sceptyczne. Z sondażu IBRiS wynika, że tylko 31,3 proc. Polaków wierzy, że planowana rekonstrukcja pomoże rządowi wyjść z kryzysu. Aż 59,3 proc. uważa, że nie przyniesie ona poprawy. Tylko wśród wyborców koalicji rządzącej przeważa umiarkowany optymizm.

Eksperci, na których powołuje się "Rz" podkreślają, że same zmiany personalne nie wystarczą. – Rząd musi pokazać konkrety i kierunek zmian. Polacy czekają na efekty, nie tylko nowe twarze – mówił Adam Traczyk z fundacji More in Common Polska.

W koalicji rządzącej miały dodatkowo pojawić się obawy dotyczące obsady stanowiska marszałka Sejmu. Choć wcześniej planowano, aby funkcję tę objął Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, to według nieoficjalnych informacji PiS, Konfederacja i Polska 2050 mogą poprzeć pozostanie na tym stanowisku Szymona Hołowni.

