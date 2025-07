"Oni dalej kombinują". Kaczyński: To musi się skończyć

W niedzielę prezes PiS spotkał się z wyborcami w Lublinie. Jarosław Kaczyński podziękował za zaangażowanie w zwycięską kampanię prezydencką Karola Nawrockiego. Zaapelował również o obecność pod Sejmem 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta.

– Mogłoby się wydawać, że już wszystkie sprawy zostały załatwione, ale oni dalej kombinują. I w dalszym ciągu nie wiadomo, co w tym ostatecznym momencie się stanie, dlatego obecność przed Sejmem jest bardzo ważna. To jest już tylko kilkanaście dni, trzeba jechać, trzeba być w Warszawie. Ci, co dadzą radę, powinni w tym uczestniczyć – powiedział.

Wyzwania przed Polską

Kaczyński podkreślił, że przed Polską stoją obecnie bardzo poważne wyzwania, które wymagają zaangażowania jak największej liczby patriotów. Wskazał m.in. konieczność obrony granic.

– Trwa bitwa o polskie granice i my nigdy jako partia nie możemy o tym zapominać. I tu nie chodzi o wschodnią granicę, ale o zachodnią granicę i Ruch Obrony Granic. Trzeba to z całym zdecydowaniem wspierać. Jeżeli będą ochotnicy, a mam nadzieje, że będą, to trzeba werbować ludzi – powiedział.

Kolejną ważna kwestią jest obrona suwerenności.

– Jest kwestia nowej regulacji europejskiej – tego, co ma zastąpić Traktat Lizboński, co oznacza w gruncie rzeczy przyjęcie konstrukcji jednego państwa zdominowanego przez Niemcy i Francję. To ma prowadzić do tego, co Niemcy pisali, że Polska może istnieć, ale nigdy nie może zrównać się z Niemcami. Nie ma żadnych powodów, żebyśmy się mieli nie zrównywać z Niemcami. Jeżeli będziemy rozwijali się w dotychczasowym tempie, to się zrównamy z Niemcami, to trochę potrwa, ale się zrównamy i o tym musimy pamiętać – wskazał.

Kaczyński zapowiedział również, że w październiku w Katowicach odbędzie się wielka konferencja, która będzie startem "wielkiej operacji, która ma nie tylko przygotowywać ten wielki program, ale ma też mobilizować ludzi". Polityk wskazał, że jednym z celów partii jest zmiana konstytucji i ochrona praworządności.

