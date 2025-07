Nieoficjalne: Tusk zrezygnuje z funkcji premiera? Zaskakujące doniesienia z PO

W Platformie Obywatelskiej oraz wśród koalicjantów ma narastać przekonanie, że w 2026 roku – przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi – może dojść do zmiany premiera. Do informacji dotarła "Rzeczpospolita".

Duże napięcia

Choć szczegóły rekonstrukcji wciąż są ustalane, to już teraz mówi się o dużych nieporozumieniach wokół obsady niektórych resortów, w tym m.in. Ministerstwa Aktywów Państwowych. Źródła rządowe podkreślają, że zmiany są trudne i dynamiczne – a decyzje mają zmieniać się niemal z dnia na dzień.

Według rozmówców "Rz" sam premier Donald Tusk ma coraz poważniej rozważać scenariusz, w którym za rok przekaże stery rządu swojemu następcy. Obecne zmiany miałyby być wstępem do większego przetasowania w 2026 roku – nowy premier miałby zapewnić "świeży start" na kampanię wyborczą. przekazuje "Rz".

Polacy nie wierzą w rekonstrukcję

Tymczasem nastroje społeczne są sceptyczne. Z sondażu IBRiS wynika, że tylko 31,3 proc. Polaków wierzy, że planowana rekonstrukcja pomoże rządowi wyjść z kryzysu. Aż 59,3 proc. uważa, że nie przyniesie ona poprawy. Tylko wśród wyborców koalicji rządzącej przeważa umiarkowany optymizm.

Eksperci, na których powołuje się "Rz" podkreślają, że same zmiany personalne nie wystarczą. – Rząd musi pokazać konkrety i kierunek zmian. Polacy czekają na efekty, nie tylko nowe twarze – mówił Adam Traczyk z fundacji More in Common Polska.

Wątpliwości dotyczące nowego marszałka

W koalicji rządzącej miały dodatkowo pojawić się obawy dotyczące obsady stanowiska marszałka Sejmu. Choć wcześniej planowano, aby funkcję tę objął Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, to według nieoficjalnych informacji PiS, Konfederacja i Polska 2050 mogą poprzeć pozostanie na tym stanowisku Szymona Hołowni.

Sprawę komplikuje seria niejasnych i tajnych spotkań Hołowni z politykami, m.in. z Adamem Bielanem. Polityk PO, Bartosz Arłukowicz, ostro skrytykował te kontakty, deklarując, że sam nigdy by się na takie spotkanie nie zgodził i przestrzegając przed konsekwencjami współpracy z politykiem PiS-u.

