Kolejne głosowanie Polski 2050 z PiS i Konfederacją? "Szykuje się zgrzyt"

W ubiegłą środę Sejm przyjął nowelizację ustawy zwiększającą limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. PiS, wspólnie z Polską 2050 i Konfederacją, przegłosowały poprawki, które spotkały się z ostrą krytyką ze strony Lewicy, bowiem partia Szymona Hołowni zagłosowała inaczej niż reszta koalicji rządzącej. Pierwsza poprawka wprowadza umożliwienie najemcy instytucjonalnego dojścia do własności przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Druga zakłada, że lokale mieszkalne nie mogą być wyodrębniane na własność przed upływem 15 lat.

Premier Donald Tusk zapytany o to, jak ocenia środowe głosowania w Sejmie i co ich wynik mówi o koalicji. – Mówicie o tych dwóch poprawkach? (...) Jeśli to był kolejny moment podkreślenia dystansu do własnej koalicji ze strony Polski 2050, to powiedziałbym, że to jest niemądre – ocenił.

Niewykluczone, że wkrótce wydarzy się podobna sytuacja, co może wywołać kolejny zgrzyt w koalicji. "Posłowie Polski 2050 mogą ponownie zagłosować wspólnie z PiS-em i Konfederacją, w przypadku, gdy nie dogadają się z rządem w sprawie poprawek do projektu ustawy deregulacyjnej" – donosi we wtorek "Puls Biznesu". "Nad projektem deregulacyjnym autorstwa partii Szymona Hołowni Sejm pracuje już od dawna. Obszerny dokument zawierający szereg propozycji mających ulżyć przedsiębiorcom trafił w ręce posłów w listopadzie ubiegłego roku, a więc jeszcze przed startem zespołu Rafała Brzoski. Pierwsze czytanie odbyło się w styczniu 2025 r. Potem, choć marszałek zapewniał, że skasował tzw. zamrażarkę, projekt utknął w sejmowych komisjach, najpierw finansów, a później ds. deregulacji" – czytamy.

Petru: Mamy poparcie PiS i Konfederacji

– Prace nad naszym projektem deregulacyjnym trwają. Idą wolno przede wszystkim dlatego, że opór stawia Ministerstwo Finansów. Wciąż jednak rozmawiam z resortem, próbuję przekonywać do naszych propozycji. Konieczne jest zawarcie kompromisu i przyjęcie projektu, bo jest on naprawdę dobry dla przedsiębiorców – powiedział Ryszard Petru, poseł Polski 2050, szef sejmowej komisji do spraw deregulacji.

Tymczasem rząd przekazał komisji negatywne stanowisko, podpisane przez premiera Donalda Tuska. "PB" zaznacza, że główne zarzuty to powtarzanie propozycji zawartych w projektach rządowych oraz proponowanie rozwiązań błędnych lub kosztownych dla budżetu państwa. Petru zapewnia: – Mamy dla naszego projektu poparcie PiS oraz Konfederacji. Przeciwko jest Koalicja Obywatelska. Nie chcemy głosować razem z opozycją przeciwko naszemu koalicjantowi. Jeżeli jednak będziemy do tego zmuszeni, tak się stanie. Wciąż jednak liczymy na porozumienie z rządem.

