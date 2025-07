Regulacja MRiT usunie polską branżę na rzecz zagranicznych koncernów? PiS alarmuje

W poniedziałek na konferencji prasowej politycy PiS poruszyli temat zagrożenia, jakie sprowadza na polską branżę produkcji styropianu Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Otóż resort przygotował regulacje, które jak twierdzą, doprowadzą do zapaści w branży styropianowej w Polsce i kolejnego transferu pieniędzy na zachód Europy. PiS wyraził zdecydowany sprzeciw wobec forsowanych zmian w przepisach i zapowiedział, że nie pozwoli na to.

Obajtek: Polską rządzą lobbyści

– Mamy kolejny przykład, że polską rządzą lobbyści. Ta sprawa dotyczy praktycznie każdego z Polaków – powiedział europoseł Daniel Obajtek, przywołując przykłady ustawy wiatrakowej i unijnej dyrektywy EPBD, czyli o przymusowych remontach.

Polityk zwrócił uwagę, że przygotowany projekt całkowicie eliminuje zastosowanie w Polsce styropianu i przymusza do stosowania wełny. Kto jest producentem wełny? Pięć międzynarodowych koncernów, m.in. niemieckich i francuskich.

Przymuszą do wełny za styropian?

– Największym skandalem jest, że w tworzeniu tego rozporządzenia brały udział osoby zaangażowane w te firmy. Czyli potężne lobby. Ten rynek to jest ok. 10 miliardów zło. Oznacza to, że ok. 100 firm w Polsce, które zajmują się produkcją styropianu, tysiące ludzi, przestanie mieć pracę – ostrzegł Obajtek.

Europoseł kontynuował, że Polacy zapłacą o 40 proc. więcej za ocieplenie swoich domów.

W dalszej części konferencji głos zabrał m.in. były minister rozwoju, europoseł Waldemar Buda, który mówił m.in. o tym, że tam gdzie polskie firmy dobrze radzą sobie na rynku, następuje ingerencja w przepisy w taki sposób, żeby preferowany stał się produkt wskazywany przez międzynarodowych lobbystów.

Silna polska branża

Branża styropianowa jest w Polsce dobrze rozwinięta. Wartość krajowego rynku materiałów termoizolacyjnych przekracza 10 mld złotych. Ogólny udział styropianu w rynku izolacji szacowany jest na około 60 proc., a w systemach ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) aż na 86 proc. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie, straci około 100 polskich producentów styropianu, co oznacza groźbę likwidacji tysięcy miejsc pracy.

