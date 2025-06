Burzliwa dyskusja w Sejmie. "Partia niemiecka forsuje bardzo zły projekt"

Na 37 posiedzeniu Sejmu posłowie kontynuują prace nad tzw. ustawą wiatrakową. Inicjatywę forsuje resort klimatu kierowany przez Paulinę Hennig-Kloskę i partie koalicji. Okazało się nawet, że "zaszyto" w tym projekcie mrożenie cen energii.

Opozycja chce odrzucenia projektu. Jej przedstawiciele wskazują na szereg argumentów.

Ustawa wiatrakowa – PiS, Konfederacja i Korona przeciwko

Jedną ze zmian zawartych w nowelizacji ustawy jest zniesienie wprowadzonej w 2016 r. zasady 10H i wprowadzenie 500 metrów zamiast 700 jako minimalnej odległości wiatraków od zabudowań.

Politycy PiS, Konfederacji i Korony wskazują, że jest to odległość zdecydowanie zbyt mała. Poseł Tadeusz Chrzan z PiS zwrócił uwagę, że już teraz lokalne społeczności protestują przeciwko lokalizowaniu turbin wiatrowych przy swoich domach. Chodzi o hałas, migotanie cienia, wpływ na krajobraz, radykalne obniżenie wartości znajdujących się tam nieruchomości, zagrożenie dla ptaków czy negatywne oddziaływanie na zdrowie.

"Kto z nas chciałby mieszkać 500 metrów od turbiny?"

– Najnowsze badania wskakują, że mieszkańcy skarżą się na tzw. syndrom turbiny wiatrowej, który obejmuje bóle głowy, problemy ze snem czy też niepokój [...] – Proszę państwa, kto z nas chciałby mieszkać 500 metrów od turbiny? – zapytał retorycznie posłów Chrzan.

W debacie pojawiły się również głosy, że w istocie chodzi o to, że lobby prowiatrakowe ma zrealizować interesy zachodnich firm, które chcą zarobić na transformacji energetycznej w Polsce, sprzedając swoje turbiny, a najlepiej uzależniając Polskę od importu tych turbin z Niemiec czy Danii. Jednocześnie władze prowadzą bowiem działania zmierzające do wygaszania polskiego górnictwa zgodnie z założeniami tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Polska ma własny potencjał

Poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji przypomniał m.in., że energia ze stabilnych źródeł jest w Polsce wysoko opodatkowana, przez co jej ceny są wyższe. Tłumaczył również, że rządzący nie mówią o kosztach inwestycyjnych, jakie poniesie Polska na zabudowanie kraju wiatrakami do wytwarzania energii. Parlamentarzysta powiedział, że Polska nie wykorzysta własnego potencjału drzemiącego w biomasie i geotermii, a ponadto w niepewnej sytuacji geopolitycznej w momencie zerwania łańcuchów dostaw może zostać bez energii, bo przecież sama nie produkuje turbin wiatrowych.

Niestabilne źródło energii

Jarosław Sachajko z koła Republikanów zwrócił uwagę, że w projekcie nie ma mowy o gigantycznych kosztach, jakie poniesie państwo na dostosowanie sieci przesyłowych. – Energia wiatrowa to źródło niestabilne, uzależnione od warunków pogodowych. W okresach bezwietrznych często przez kilkanaście dni w roku, prąd w Polsce i tak musi być generowany przez klasyczne źródła – elektrownie węglowe i gazowe – zaznaczył. Przypomniał też o blackoucie w Hiszpanii z powodu nadmiaru OZE w miksie energetycznym.

"Efekt niemieckiego lobbingu"

Szereg negatywnych konsekwencji zastawienia Polski wiatrakami podniósł także poseł Korony Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej.

– Partia niemiecka forsuje bardzo zły projekt ustawy wiatrakowej, który służy przede wszystkim interesom niemieckiej gospodarki i w naszej opinii jest efektem niemieckiego lobbingu – powiedział. – Dzieje się to w czasie, gdy Niemcy zamykają pierwszą morską farmę wiatrową na Morzu Północnym. Powstała za 250 milionów euro 15 lat temu i miała funkcjonować do 2035 roku. Gdy była uruchamiana, Berlin zobowiązał się do subsydiowania farm wiatrowych przez 12 lat. Dopóki więc niemiecki rząd generował wiatr, wachlując euro zabranymi z kieszeni podatników, dopóty biznes się zgadzał. I dokładnie tak samo będzie w Polsce – powiedział Skalik.

