Kontrowersyjna ustawa. Koalicja czeka na nowego prezydenta

W marcu rząd w trybie obiegowym przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej. "To ważny krok w dążeniu rządu do obniżenia cen prądu w Polsce. Wprowadzamy rozwiązania, które będą wspierać wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł!" – stwierdziła minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Najważniejszą zawartą w noweli zmianą jest zniesienie wprowadzonej w 2016 r. zasady 10H i wprowadzenie 500 m jako minimalnej odległości wiatraków od zabudowań. Ponadto minimalna odległość turbiny od granicy parku narodowego ma wynieść 1500 m, a od określonych obszarów Natura 2000 – 500 m. Restrykcją tą mają zostać objęte sąsiedztwa obszarów Natura 2000 utworzone w celu ochrony siedlisk nietoperzy i ptaków.

Projekt wprowadza elastyczność w lokowaniu elektrowni wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć. Obecne przepisy przewidują minimalną odległość 3H. Nowe przepisy zakładają, że już na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla konkretnej inwestycji wiatrowej, inwestor będzie mógł uzgodnić z operatorem przesyłowym mniejszą odległość. Projekt zakłada również wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia dla instalacji biometanu o mocy powyżej 1 MW. Pojawić się mają oddzielne aukcje dla instalacji biometanowych o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 2 MW oraz równej lub większej 2 MW.

Trzaskowski powie "tak", Nawrocki "nie"

Co dalej z propozycją? "Projekt jest obecnie procedowany w Sejmie i koalicja ma wybór – czy forsować ją szybko w parlamencie, by przedłożyć Andrzejowi Dudzie, czy poczekać na nowego lokatora Pałacu Prezydenckiego" – opisuje money.pl. W koalicji miała zapaść decyzja, aby poczekać na zmianę. Rządzący liczą, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, który mógłby wyrazić poparcie dla przepisów. – Po co ryzykować? Nie wiemy, jak zachowa się Duda, lepiej, żeby ustawa trafiła do podpisu Trzaskowskiego, jeśli wygra wybory – mówi informator z rządu.

"W sztabie Karola Nawrockiego słyszymy, że ustawa rządowa nie może liczyć na podpis, gdyby okazało się, że to kandydat PiS wygra wybory" – czytamy.

