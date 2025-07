Tusk może odetchnąć? Pierwszy taki sondaż po wyborach

Po przegranych wyborach prezydenckich rząd Donalda Tuska musi się mierzyć z serią kryzysów. Coraz częściej pada pytanie, czy obecny gabinet da radę dotrwać do końca kadencji parlamentu. "Czy Pana/Pani zdaniem rządząca koalicja dotrwa do końca obecnej kadencji w 2027 roku?"- takie pytanie zadano w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Ponad 54 proc. respondentów jest jednak zdania, że koalicja przetrwa do 2027 roku, podczas gdy trochę ponad 39 proc. jest przeciwnego zdania. Oznacza, że wzrósł proc. osób uważających, że nie dojdzie do rozpadu większość sejmowej, gdyż w czerwcu tego zdania było 48 proc. Polaków.

Czy koalicja przetrwa?

Na pytanie, czy koalicja przetrwa, odpowiedź "raczej tak" wskazało w najnowszym sondażu 44,0 proc. respondentów, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 32,7 proc.

Zmniejszyła się natomiast grupa badanych, którzy nie wierzą w trwałość obecnej władzy. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 26,9 proc. uczestników badania (wcześniej 20,1 proc.), a "zdecydowanie nie" – 12,7 proc. wobec 11,5 proc. w czerwcu.

Widać też wyraźny spadek liczby osób niezdecydowanych. Tylko 6,1 proc. ankietowanych nie potrafiło ocenić przyszłości rządu – w czerwcu takiej odpowiedzi udzieliło aż 20,2 proc. badanych.

Co myślą wyborcy KO?

Oceny dotyczące trwałości koalicji różnią się w zależności od sympatii politycznych respondentów. Zapytani, czy ich zdaniem obecna koalicja rządząca utrzyma się do końca kadencji w 2027 roku, wyborcy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w większości wyrażali przekonanie, że tak się stanie.

Łącznie 83 proc. osób popierających partie rządzące wyraziło taką opinię – to wzrost w porównaniu z czerwcem, kiedy podobnego zdania było 75 proc. W szczegółach: 22 proc. odpowiedziało "Zdecydowanie się zgadzam" (w czerwcu – 18 proc.), a 61 proc. – "Raczej się zgadzam" (w czerwcu – 57 proc.).

Tylko niewielki odsetek elektoratu koalicji wyraża wątpliwości co do jej przyszłości – 7 proc. wskazało odpowiedź "Raczej się nie zgadzam" (wcześniej 12 proc.), natomiast "Zdecydowanie się nie zgadzam" zadeklarowało 2 proc. (w czerwcu 4 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc. respondentów, co oznacza niewielki spadek względem czerwca (9 proc.).

Wśród wyborców opozycji – PiS i Konfederacji – 35 proc. jest zdania, że koalicja przetrwa, podczas gdy 59 proc. uważa, że nie dotrwa do wyborów w 2027 roku.

