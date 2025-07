Wysocka-Schnepf do Zybertowicza: Gdyby nie Tusk, rząd PiS by nie upadł

Do rekonstrukcji rządu miało dojść 15 lipca. W ubiegłym tygodniu nieoczekiwanie zmieniono tę datę. Nowy kształt rządu mamy poznać pomiędzy 22 a 25 lipca. Jak poinformował lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, o zmianę terminu poprosił marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Pojawiają się nowe doniesienia, jakie zmiany mogą zajść w gabinecie Donalda Tuska. Jak poinformowano w programie "Kuluary" TVN24, z rządem najprawdopodobniej pożegnają się minister ds. równości Katarzyna Kotula, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska oraz minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Dementi ws. przesunięcia rekonstrukcji rządu

Polska Agencja Prasowa przekazała, powołując się na źródła zbliżone do koalicji rządzącej, że powodem przesunięcia rekonstrukcji rządu jest urlop Szymona Hołowni, który miał się rozpocząć 10 lipca. PAP wskazała, że właśnie z tego powodu 9 lipca w Sejmie doszło do głosowań o później porze.

Agencja wskazywała, że nie próbowała skontaktować się z Kancelarią Sejmu w tej sprawie, ale nie otrzymała odpowiedzi. Następnego dnia dyrektor Biura Obsługi Medialnej wspomnianej instytucji, a zarazem rzecznik marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek poprosiła o sprostowanie depeszy. Jak zaznaczyła, nie jest prawdą, że Szymon Hołownia już w czwartek rozpoczął urlop.

Wysocka-Schnepf odpowiada Zybertowiczowi

Część komentatorów zwraca uwagę na kwestię dalszego dzierżenia sterów rządu przez Donalda Tuska. Do sprawy odniósł się na antenie TVP Info prof. Andrzej Zybertowicz.

– Jedynym sposobem na odblokowanie rekonstrukcji rządu jest pozbycie się polityka, który się zużył, czyli Donald Tusk – powiedział socjolog.

Na jego słowa zareagowała w mediach społecznościowych dziennikarka TVP, Dorota Wysocka-Schnepf.

"PiS wie, że gdyby Donald Tusk nie wrócił do Polski, rząd PiS by nie upadł. PiS też wie, że tylko PDT jest zdolny udaremnić PiS powrót do władzy. Stąd podstępny przekaz MaBeNy do koalicjantów KO: obalcie PDT swoimi rękoma, przejmijcie rząd. Resztą zajmie się PiS. I wróci do władzy" – napisała na portalu X.

