Rekonstrukcja rządu. Wiceminister z Lewicy straci stanowisko

Według nieoficjalnych ustaleń mediów, Andrzej Szejna w ramach planowanej na 22-25 lipca rekonstrukcji rządu przestanie pełnić funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Informację o dymisji wiceszefa MSZ jako pierwsze podało RMF FM. Portal Interia potwierdził ten scenariusz u "dwóch wysoko postawionych polityków" Nowej Lewicy.

Szejna od kilku miesięcy przebywa na przymusowym, nieodpłatnym urlopie. Do pracy w resorcie spraw zagranicznych miał wrócić na początku lipca. Tak się jednak nie stało.

O polityku Nowej Lewicy głośno zrobiło się pod koniec marca, kiedy premier Donald Tusk zasugerował szefowi polskiej dyplomacji Radosławowi Sikorskiemu, by skierował swojego zastępcę na urlop w związku z "koniecznością wyjaśnienia różnych wątków". Chodziło o opisane przez media nieprawidłowości w rozliczeniu tzw. kilometrówek przez wiceministra Szejnę, a także informacje o problemach związanych z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Kim jest Andrzej Szejna?

Andrzej Szejna jest posłem od 2019 r. Wówczas dostał się do Sejmu, kandydując z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej z okręgu kieleckiego. Otrzymał 24 337 głosów. Został członkiem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, wiceprzewodniczącym podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego oraz wiceprzewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W 2023 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Uzyskał 17 961 głosów. W grudniu 2023 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2024 r. bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kandydując z pierwszego miejsca na liście Lewicy w okręgu nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), uzyskał 22 854 głosy (1,87 proc.).

Rekonstrukcja rządu

W lipcu dojdzie do zapowiadanej od kilku tygodni rekonstrukcji rządu. Zmiany w składzie Rady Ministrów mają zostać przedstawione między 22 a 25 lipca, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Jak poinformowano w programie "Kuluary" TVN24, z rządem najprawdopodobniej pożegnają się: minister ds. równości Katarzyna Kotula, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska oraz minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

