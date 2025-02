Sprawa kilometrówek. Prokuratura bada służbowe wyjazdy wiceszefa MSZ

"Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów funkcjonowania biura poselskiego i rozliczaniu wyjazdów służbowych, tzw. kilometrówek, jednego z posłów na Sejm RP w toku IX i X kadencji, tj. od listopada 2019 roku" – poinformowała kielecka prokuratura. Według Wirtualnej Polski, chodzi o obecnego wiceministra spraw zagranicznych i posła Lewicy Andrzeja Szejnę.

W rozmowie z TVN24 Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach potwierdził, że sprawa dotyczy polityka Nowej Lewicy.

Anonimowy donos

"Zainteresowanie prokuratury kilometrówkami polityka jest wynikiem anonimowego donosu. To już zostało zweryfikowane przez policję. Ustalenia Wirtualnej Polski potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Kielcach" – podała WP. Z ustaleń portalu wynika, że Andrzej Szejna otrzymał w latach 2019-2023 w ramach tzw. kilometrówek 122 tys. zł.

W 2020 i 2021 r., a więc w okresie pandemii koronawirusa, polityk Lewicy otrzymał z Kancelarii Sejmu odpowiednio 34,5 tys. zł oraz 35 tys. zł.

Kim jest Andrzej Szejna?

Andrzej Szejna jest posłem od 2019 r. Wówczas dostał się do Sejmu, kandydując z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej z okręgu kieleckiego. Otrzymał 24 337 głosów. Został członkiem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, wiceprzewodniczącym podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego oraz wiceprzewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W 2023 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Uzyskał 17 961 głosów. W grudniu 2023 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2024 r. bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kandydując z pierwszego miejsca na liście Lewicy w okręgu nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie), uzyskał 22 854 głosy (1,87 proc.).

