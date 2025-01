Prokuratura prowadzi 11 postępowań w sprawach "na szkodę Owsiaka"

W prokuraturach na terenie kraju prowadzonych jest obecnie kilkanaście postępowań dotyczących przestępstw popełnionych w styczniu 2025 r. na szkodę Jerzego Owsiaka, prezesa zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – podała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Wskazano, że postępowania dotyczą przede wszystkim gróźb karalnych, ale także publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa. "W większości przypadków udało się 'wykryć sprawcę', tj. uzyskać materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów ustalonej osobie. W składanych wyjaśnieniach część podejrzanych wskazywała, że inspiracją do popełnienia czynów był przekaz medialny na temat Jerzego Owsiaka" – informuje PK.

Prokuratury w obronie Owsiaka

Następnie wymieniowo prowadzone postępowania:

"1. Prokuratura Rejonowa w Krośnie (sygn. 4261-0.Ds.128.2025): Groźby pozbawienia życia i publiczne nawoływanie do zabójstwa Jerzego Owsiaka w mediach społecznościowych. Podejrzany został zatrzymany. W złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż działał pod wpływem artykułów przeczytanych w Internecie. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie".

"2. Prokuratura Rejonowa w Gostyniu (sygn. 4234-0.Ds.146.22025): Groźby pozbawienia życia prezesa Zarządu Fundacji WOŚP Jerzego Owsiaka na portalu Facebook. Sprawca dwukrotnie skontaktował się telefonicznie z infolinią Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas rozmów zapowiedział, że dokona zamachu na życie Jurka Owsiaka i jego rodzinę. Tego samego dnia, przy użyciu fikcyjnego konta na portalu Facebook, wysłał wiadomość, w której zamieścił wpis zawierający groźby pozbawienia życia pokrzywdzonego. Podejrzany został zatrzymany. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że groził Jerzemu Owsiakowi, ponieważ go nie lubi i nie zgadza się z jego poglądami. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na trzy miesiące".

"3. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu (sygn. 4176-4.Ds.86.2025): Groźby pozbawienia życia i publiczne nawoływanie do zabójstwa Jerzego Owsiaka w mediach społecznościowych. Podejrzany został zatrzymany, prokurator przedstawił mu zarzuty z art. 190 § 1 kk i art. 255 § 2 kk".

"4. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sygn. 4314-6.Ds.42.2025): Groźby popełnienia przestępstwa przeciwko życiu na szkodę Jerzego Owsiaka przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownicą Fundacji WOŚP. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił, iż inspiracją do popełnienia czynu były treści usłyszane na temat pokrzywdzonego w telewizji".

"5. Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu (sygn. 4074-1.Ds.10.2025): Groźby pozbawienia życia Jerzego Owsiaka na portalu Facebook. Podejrzana została zatrzymana i usłyszała zarzut".

"6. Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty w Łodzi (sygn. 4194- 5.Ds.187.2025): Groźby pozbawienia życia Jerzego Owsiaka. W trakcie czynności wykonywanych w miejscu zamieszkania podejrzanego ujawniono przedmioty mogące stanowić broń palną, proch oraz inne materiały wybuchowe".

"7. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu (sygn. 4193-0.Ds.111.2025): Nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa Jerzego Owsiaka we wpisie opublikowanym w serwisie „Wordpress” oraz w wiadomościach e-mail. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy".

"8. Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach (sygn. 4098-6.Ds.184.2025): Groźby karalne i publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa na szkodę Jerzego Owsiaka. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy".

"9. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (4314-6.Ds.43.2025): Groźby pozbawienia życia wobec Jerzego Owsiaka przesłane emailem do Fundacji WOŚP. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że emaile napisał pod wpływem treści, które obejrzał w telewizji".

"10. Prokuratura Rejonowa w Suwałkach (4033-0.Ds.165.2025): Groźby karane oraz publiczne nawoływanie do zabójstwa Jerzego Owsiaka w serwisie Facebook. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy".

"11. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie (sygn. 4322-1.Ds.58.2024): Publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa Jerzego Owsiaka na portalu Facebook. Sprawca został ustalony. Prokurator przedstawił mu zarzut".

