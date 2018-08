Frasyniuk: 31 sierpnia to dobry dzień, żeby powiedzieć "pocałujcie nas w d**ę"

Dziś tamte sierpniowe wydarzenia, nie tylko z Gdańska, ale też Szczecina, Jastrzębia-Zdroju oraz Katowic, są rozpatrywane nie tylko w kontekście historycznym. Rola "Solidarności" z Lechem Wałęsą na czele, a szczególnie jego wątpliwa przeszłość, wciąż budzą spore kontrowersje. Dla wielu jest bohaterem, dla innych – zdrajcą.

Władysław Frasyniuk, były opozycjonista, wykorzystał rocznicę do mocnej krytyki Lecha i Jarosława Kaczyńskich. We wpisie na Twitterze odniósł się do tablicy upamiętniającej obecność braci Kaczyńskich podczas protestów w Stoczni Gdańskiej. Tablica miała zawisnąć na terenie Stoczni, jednak wycofano się z pomysłu. Oprócz samej tablicy, krytykę wywołało zaproszenie na jej odsłonięcie. Napisano w nim: "Odsłonięcie śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, którzy przebywali w hali nr 26 w czasie strajku w 1988 roku".

"31 sierpnia to dobry dzień, żeby powiedzieć tym wszystkim, którzy przebywali, pocałujcie nas w dupę" – pisze Frasyniuk. I nie szczędzi pochwał Lechowi Wałęsie.

W 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych premier Mateusz Morawiecki dziękował wszystkim stoczniowcom za "walkę o wolność w zniewolonym kraju". Morawiecki stwierdził, że Stocznia Gdańska, która była kolebką Solidarności i "niechcianym dzieckiem III RP dzisiaj ma szansę na kolejny etap swojego rozwoju, wbrew zemście Rakowskiego i komunistów, którzy pod koniec lat 80. zamknęli stocznię".

– Polskość to jest właśnie solidarność, tak jak orzeł biały, tak jak Mazurek Dąbrowskiego, tak jak Stocznia Gdańska. Wszystkim, którzy do tej wolności się przyczynili, składam hołd i ogromne podziękowania – mówił premier.

