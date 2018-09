Suweren kupuje kit i propagandę? Młynarska: A kto wylansował bandę próżnych głupoli?

Dziennikarka poświęciła swój wpis na portalu społecznościowym obecnej sytuacji mediów w Polsce, a także temu kto za to odpowiada i jaki to ma wpływ na poziom społeczeństwa.

"Rozmaici, 'broniący demokracji', bardzo decyzyjni ludzie mediów, przez lata odpowiedzialni za emitowane treści, co rusz załamują ręce, że ten 'suweren' taki nieokrzesany. Że kupuje kit, propagandę, brzydotę. Że nas pcha w przeszłość, a wypycha z Europy" – zaczęła swój wpis Paulina Młynarska.

Następnie dziennikarka przeszła do serii retorycznych pytań: "A ja, człowiek mediów, zależny od nich przez długie lata kariery w TV, radiu i prasie, pytam się: kto schlebiał, przez co najmniej 25 ostatnich lat, najniższym gustom? Kto powtarzał, że „to za ambitne”, a tamto „zbyt inteligentne” do TV (także publicznej), radia, gazety? Kto na zebraniach kładł młodym media workerom do głów, że „widz jest głupi”? Kto wymiótł z mediów sztukę konwersacji, by w to miejsce dać jatkę rodem z bazaru, albo błazeńskie rozmowy o Maryni (nie o całej). Kto wylansował bandę próżnych głupoli, by zachwycone sobą pełniły role wzorców? Kto wykasował z przestrzeni publicznej artystyczną rozrywkę i zastapił ją debilnymi polo-kabaretami i serialami? Kto skrócił radiowego „newsa” do 15 sekund? Kto miał w dupie gigantyczny wpływ na kulturę i gusta społeczeństwa, jaki wywierają media? Kto patrzył tylko na słupki i wyniki?".

"No to tera mata. Dziękuję za uwagę" – skwitowała Młynarska.