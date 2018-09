"Ręce precz od polskich dzieci". Andruszkiewicz atakuje Biedronia

Robert Biedroń ogłosił, że nie zamierza startować w wyborach na prezydenta Słupska. – Będę budował nowy ruch społeczno-polityczny. Nad tym projektem pracowałem od wielu miesięcy. Jestem gotowy, by stanąć na czele ruchu, który odmieni oblicze Polski, odmieni oblicze tej ziemi – mówił dzisiaj Biedroń.

Polityk poinformował, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zamierza podróżować po Polsce i odwiedzić 40 miast. – Wyjeżdżam w Polskę. Chcę spotkać się z Polkami i Polakami by wspólnie z nimi stworzyć program. Stworzyć nową przyszłość dla Polski – mówił prezydent Słupska.

Poseł Wolnych i Solidarnych Adam Andruszkiewicz przypomniał w mediach społecznościowych, że Biedroń "wypowiadał się już pozytywnie o kwestii przyznania parom homoseksualnym prawa do adopcji dzieci w Polsce". "To byłoby straszne i nie wiem jak wy ale ja zamierzam walczyć z takimi pomysłami z całych swoich sił. Nigdy nie pozwolę, aby polskie dzieci trafiały do takich związków. I musimy podejść do sprawy poważnie, bo Biedroń już ma wsparcie potężnych mediów i ludzi III RP. Będziemy go obserwować i nie możemy dopuścić, by ten człowiek dostał się do polskiego Sejmu. Biedroń...ręce precz od polskich dzieci!" – napisał na Facebooku.