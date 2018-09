Łapiński: Polityka to nie jest zabawa

Łapiński, który dotychczas sprawował funkcję rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy, kilka dni temu złożył rezygnację.

– Mówię wprost, że podjąłem taką decyzję, bo uznałem, że chcę się realizować w trochę innej dziedzinie, chcę swoje doświadczenie spożytkować w innej dziedzinie – zapewnił Łapiński.

Były rzecznik prezydenta podkreślił, że wpływu na jego decyzję nie miały żadne prywatne animozje, gdyż na tak wysokim stanowisku nie ma znaczenia, czy się lubi swoich współpracowników, czy też nie.

– Polityka to nie jest zabawa – mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem. – Jeśli pracujemy w Kancelarii Prezydenta, to pracujemy dla pana prezydenta. Jeśli ktoś kogoś bardziej lubi, to nie ma znaczenia. Trzeba pracować na rzecz swojego szefa i to jest najważniejsze – dodał Łapiński. Były rzecznik zapewnił, że wykonywał swoją pracę najlepiej jak potrafił.

Krzysztof Łapiński był rzecznikiem prezydenta Dudy przez 16 miesięcy.

Czytaj także:

Łapiński: Uważam Andrzeja Dudę za bardzo dobrego prezydentaCzytaj także:

"To jest prawdziwy powód mojej decyzji". Łapiński zabrał głos po rezygnacji