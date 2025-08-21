Zakonnica odnaleziona. "Siostra Dorota obecnie składa zeznania"

"Drodzy Przyjaciele, z radością i ogromną wdzięcznością informujemy, że nasza siostra Dorota Janiszewska została odnaleziona. Dziękujemy wszystkim za modlitwę, wsparcie i ogromną solidarność w tych trudnych godzinach. Wasza czujność i gotowość do pomocy są dla nas bezcennym świadectwem dobra. Jesteśmy wdzięczne także służbom – szczególnie Policji – za profesjonalną pomoc w poszukiwaniach.

Siostra Dorota obecnie składa zeznania. Prosimy o uszanowanie jej prywatności i otoczenie jej modlitwą, aby mogła powrócić do pełni sił po tym dramatycznym doświadczeniu. W imieniu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża – dziękujemy!" – czytamy w najnowszym komunikacie Zgromadzenia.

Co się wydarzyło? Siostra pracuje z ofiarami handlu ludźmi

Wcześniej przełożona przekazała, że kontakt z s. Dorotą urwał się we wtorek. "19 sierpnia około godziny 11.00 s. Dorota odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Po długiej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny w Kutnie, mówiąc, że musi pilnie wyjechać. Od tamtej chwili nie ma z nią żadnego kontaktu. Pomimo intensywnych działań poszukiwawczych prowadzonych we współpracy z policją, jej los pozostaje nieznany. Apelujemy do wszystkich, którzy mogli widzieć siostrę Dorotę w ostatnich dniach lub rozpoznają ją dzięki temu komunikatowi, o niezwłoczne poinformowanie policji – najlepiej poprzez kontakt z najbliższym komisariatem lub telefon na numer alarmowy 112 lub 997. Nawet najmniejsza informacja może uratować jej życie" – poinformowała s. Monika Nakielska, przełożona wiceprowincji.

Podano, że zaginiona zakonnica pełni posługę nie tylko w edukacji, "ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi".

Czytaj też:

Zatrważające statystyki. Tylu przestępstw dokonują w Polsce KolumbijczycyCzytaj też:

Zdewastowano drzwi w siedzibie PiS. "Efekt agresywnej polityki Tuska"