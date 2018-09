Jaki wiceprezydentem u Jakubiaka? "Będzie odpowiedzialny za ten projekt"

Nowa dzielnica ma się rozciągać wzdłuż warszawskiego odcinka Wisły i obejmować ponad 700 ha przeznaczonych pod inwestycje.

– Proszę sobie wyobrazić, że Warszawa może być najnowocześniejszym miastem na świecie z najniższymi podatkami. Ja w to wierzę – mówił Jaki podczas konwencji. W dzielnicy ma znajdować się największe tzw. city lab. W wizji Jakiego Przyszłość ma spełniać funkcje sportowe, rekreacyjne, biurowe i usługowe. Ruch w nowej dzielnicy ma być natomiast zarządzany elektronicznie, co powinno usprawnić poruszanie się po mieście i zmniejszyć korki.

Najpierw odważną wizję Jakiego pochwalił samorządowiec Piotr Guział. Ubiegający się o prezydenturę w stolicy Guział wskazał, że gdyby stało za nim tak silne zaplecze polityczne jak za Jakim, przedstawiłby konkurencyjną propozycję takiej dzielnicy. Teraz z uznaniem o pomyśle kandydata Zjednoczonej Prawicy wypowiedział się Marek Jakubiak. To kandydat ugrupowania Kukiz'15.

– Oglądałem konwencję PiS, Patryka Jakiego. On określił tę 19. dzielnicę. Chcę powiedzieć, że mi się ten projekt bardzo podoba. Taki jest młodzieńczy, na 30 lat do przodu – powiedział Jakubiak na antenie Radia Plus. Z kolei na Twitterze zasugerował, że Jaki mógłby być w przyszłości jego zastępcą – gdy wygra już wybory prezydenckie w Warszawie.