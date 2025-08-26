Jechał "do CPN po piwo". Sędzia z Lubania zawieszony

Sędzia Dariusz K. został zatrzymany przez policję 18 sierpnia wieczorem. Jak podało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości, pod wpływem alkoholu (około dwa promile) K. jeździł kamperem po Lubaniu (woj. dolnośląskie) i "wjeżdżał w kolejne płoty". Następnego dnia prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poinformował o tym zdarzeniu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. W sprawie zabezpieczono monitoring.

Szef resortu sprawiedliwości podpisał 20 sierpnia zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Dariusza K. Ministerstwo zwróciło uwagę na to, że sędzia awansował za czasów Zbigniewa Ziobry. "Pod koniec 2017 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przeprowadzał masowe zmiany na stanowiskach prezesów w sądach – odwoływał niewygodnych sędziów i awansował zaufanych. Sędzia K. został wówczas powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Jest ruch Sądu Najwyższego

We wtorek 26 sierpnia Sąd Najwyższy zadecydował o zawieszeniu sędziego Dariusza K. do 1 grudnia tego roku. – W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że minister Żurek w sposób prawidłowy zastosował przepisy, gdyż fakt prowadzenia przez sędziego pojazdu w stanie nietrzeźwości jest czynem karygodnym i godzącym w powagę wymiaru sprawiedliwości – wskazał w uzasadnieniu uchwały o zawieszeniu sędziego prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Wiesław Kozielewicz, cytowany przez portal Onet.

Jak dodał, orzeczony okres zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych do 1 grudnia br. pozwoli na uruchomienie postępowania o uchylenie immunitetu oraz ewentualne zainicjowanie sprawy dyscyplinarnej. Sędzia Dariusz K. przyznał się do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Tłumaczył, że jechał "do CPN po piwo".

