"Razem oficjalnie z PiS". Koalicja wściekła na Matysiak
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

"Razem oficjalnie z PiS". Koalicja wściekła na Matysiak

Dodano: 
Posekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda (3P), doradca etatowy prezydenta RP Paweł Gruza (5L), doraca społeczny prezydenta RP Leszek Skiba (5P), wiceprezes Stowarzyszenia Tak Dla CPK Michał Czarnik (3P), poseł PiS Marcin Horała (2P) oraz posłanka Razem Paul
Posekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda (3P), doradca etatowy prezydenta RP Paweł Gruza (5L), doraca społeczny prezydenta RP Leszek Skiba (5P), wiceprezes Stowarzyszenia Tak Dla CPK Michał Czarnik (3P), poseł PiS Marcin Horała (2P) oraz posłanka Razem Paul Źródło: PAP / Albert Zawada
Poseł Paulina Matysiak została zaproszona do udziału w środowym posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jej obecność rozwścieczyła m.in. Romana Giertycha z KO.

"Przyjęłam dziś, jako współprzewodnicząca 'Tak dla rozwoju', zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na Radę Gabinetową, która poświęcona będzie CPK" – poinformowała w mediach społecznościowych poseł Razem, Paulina Matysiak. Matysiak od dawna współpracuje z grupą posłów PiS, którzy zabiegają o inwestycję CPK. Jej decyzja o tym, aby założyć wraz z Marcinem Horałą stowarzyszenie, wywołała oburzenie kolegów z koalicji.

Została za to zawieszona w prawach członkach Razem. W grudniu partia podała następujący komunikat: "Postępowanie zakończyło się na drodze rezolucji, przyjętej przez zarząd krajowy i posłankę, zatwierdzonej przez Partyjny Sąd Koleżeński. Paulina Matysiak zostaje ukarana naganą. Odwieszenie w prawach członkowskich partii Razem nastąpi z dniem 26 grudnia 2024 r. po upływie 180-dniowego okresu zawieszenia".

Giertych i Żukowska wściekli

Fakt obecności poseł Matysiak podczas posiedzenia Rady Gabinetowej ściągnął na nią falę krytyki. Roman Giertych z KO grzmi: "Razem już oficjalnie razem z PiS. Pani Matysiak w sztabie Nawrockiego. Gratulacje panie Zandberg. Zawsze Pan byłeś agentem skrajnej prawicy, tylko wstydziłeś się przyznać". Senator Lewicy Maciej Kopiec napisał: "Paulina Matysiak w gronie doradców Karola Nawrockiego. It’s aMejzing".

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska również uderzyła w poseł Razem. "W Razem na pewno duma z Pauliny Matysiak" – komentuje złośliwie. "Paulina Matysiak wśród klakierów Karola Nawrockiego. Tak wygląda 'inna polityka' Partii Razem" – ocenia Piotr Szumlewicz.

O CKP na posiedzeniu RG

Prezydent Karol Nawrocki wyraził podczas Rady Gabinetowej zaniepokojenie tempem realizacji inwestycji strategicznych.

– Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego złapał półtora roku opóźnienia, mimo że znacząco ograniczony jest jego zakres (...). Jeszcze dłuższe są opóźnienia związane z budową elektrowni jądrowej. Jeśli tak nie jest, to oczywiście liczę, że zostanie to podczas spotkania poruszone – mówił w środę.

Prezydent wyraził nadzieję, że rząd "zajmie się" jego projektem ustawy CPK, który – jak ocenił – ma „społeczny mandat” i „łączy środowiska polityczne”. – Liczę, że rząd i większość parlamentarna zajmie się także moim projektem ustawy o CPK, który ma społeczny mandat i jest podpisany przez 200 tysięcy polskich obywateli. Skład moich doradców i osoby, które dzisiaj zaprosiłem na Radę Gabinetową, pokazuje, że to nie jest projekt polityczny – powiedział Nawrocki.

Czytaj też:
"Jestem zaniepokojony". Nawrocki wzywa Tuska do wyjaśnieńCzytaj też:
Pierwsza taka Rada Gabinetowa. "To jest orka", "ktoś tu kogoś rozjechał"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: X
Czytaj także