Jarosław Kaczyński podkreślił na początku przemówienia, że Pomorze Zachodnie to ziemia "wielkiego potencjału, wielkich możliwości, wspaniałych ludzi, ale to też ziemia, która wymaga szczególnej uwagi, napięcia woli mieszkańców, ale i całego narodu". – Mój śp. brat powiedział kiedyś, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To celne słowa. Polska leży między dwoma potęgami. Od Rosji jesteśmy oddzieleni Ukrainą, w mniejszej mierze Białorusią. Z Niemcami mamy otwartą granicę i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że jesteśmy w UE, NATO, że jesteśmy sojusznikami. Pamiętajcie, że ci, którzy myśleli, że historia się skończyła, mylili się. Historia biegnie dalej i nikt nie wie, w jakim kierunku. Odpowiedzią jest silne Pomorze Zachodnie, które w nieodległym czasie osiągnie poziom rozwoju porównywalny z Niemcami – powiedział.

Kaczyński: Spoiwem wszystkiego musi być patriotyzm

Prezes PiS stwierdził też, że trzeba stawiać wymóg patriotyzmu, który jest zrębem motywacji i podstawą zaangażowania w życie publiczne. – Tutaj na Pomorzu Zachodnim trzeba stawiać także na patriotyzm lokalny, na polskie Pomorze Zachodnie. Ten patriotyzm może wyrastać z różnych przesłanek, różnych motywacji. Historia Polski zna motywacje religijne, czysto społeczne, zaangażowanie narodowe. Trzeba pamiętać, że ta ziemia, a już szczególnie Szczecin jest jedną z kolebek Solidarności. Solidarność integrowała te wszystkie dobre motywacje polskiego działania. Integrowała też myśl i tradycję niepodległościową. To bardzo, bardzo istotne. Spoiwem wszystkiego musi być patriotyzm – dodał.

Lider partii rządzącej ocenił, że wynikają z tego dwa postulaty: postawienie na szybki rozwój gospodarczy tej ziemi, który musi być zintegrowany z innymi częściami Polski. – Odrzucenie zagranicznego lobby, które często naciska. Szybki rozwój, polski rozwój to jest imperatyw. Jest też sprawa druga: integracja społeczeństwa tej ziemi wokół patriotyzmu (...) tu ludzie buntowi się w środku stalinizmu w 1956 roku, w 1968 roku, w 1970, 1976 roku. Były Wolne Związki Zawodowe, był rok 1980 i trochę zapomniany 1988. Jest do czego nawiązywać to ta piękna, polska historia walki o wolność (...) musimy się też odnosić z szacunkiem do tego, co było stworzone, gdy Polski tutaj nie było. Trzeba to dziedzictwo szanować, odbudowywać, bo ma ogromną wartość estetyczną, cywilizacyjną, ale nie można udawać, że jest tutaj ciągłość. Historia tej ziemi została przerwana i mamy własną historię – wskazywał Jarosław Kaczyński.