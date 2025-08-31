Kura telewizyjna

Od 1 września na antenie TV Puls 2 emitowana jest nowa, poranna ramówka. Jednym z premierowych programów jest format: "A kto to mówi?". Myk polega na tym, że Andrzejewicz będzie towarzyszyć... kura. Nie jest to jednak pierwsza lepsza czy jakaś przypadkowa kura. Pierzynka, bo tak się nazywa, to zwierzątko domowe piosenkarki. Press.pl informuje, że program, którego drugim gospodarzem będzie aktor Jędrzej Taranek, to "lekka propozycja na poranny rozruch. Prowadzący, często w towarzystwie swoich zwierząt, będą komentować ciekawostki ze świata oraz internetowe żarty. W przypadku Gosi Andrzejewicz to właśnie kura Pierzynka wzbudza największe emocje".