Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków: Tusk przeczołgał Nawrockiego

MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW || Kochani, z zapartym tchem śledziliśmy posiedzenie Rady Gabinetowej, w której Donald Tusk przeczołgał Karola Nawrockiego, ale – tak wiecie – z miłością.
Potraktował go tak, jak stary i wyrozumiały mistrz zwykł traktować krnąbrnego uczniaka, który zamierza się pozycjonować powyżej swoich kompetencji intelektualnych. Czyli, podsumowując, zwycięzcą Rady Gabinetowej jest pan Premier Tusk oraz jego gabinet, bez dwóch zdań.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.