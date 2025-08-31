Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków: Tusk przeczołgał Nawrockiego
Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków: Tusk przeczołgał Nawrockiego

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i premier Donald Tusk (L) podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i premier Donald Tusk (L) podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW || Kochani, z zapartym tchem śledziliśmy posiedzenie Rady Gabinetowej, w której Donald Tusk przeczołgał Karola Nawrockiego, ale – tak wiecie – z miłością.

Potraktował go tak, jak stary i wyrozumiały mistrz zwykł traktować krnąbrnego uczniaka, który zamierza się pozycjonować powyżej swoich kompetencji intelektualnych. Czyli, podsumowując, zwycięzcą Rady Gabinetowej jest pan Premier Tusk oraz jego gabinet, bez dwóch zdań.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

