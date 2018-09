Najpierw Guział, teraz Śpiewak? Jakubiak: Słyszałem, że poprze Jakiego

Marek Jakubiak, kandydat ugrupowania Kukiz'15 na prezydenta Warszaw odniósł się do najnowszego sondażu dot. preferencji wyborczych mieszkańców stolicy. Z badania wynika, że plasuje się on na trzeciej pozycji (ex aequo z Andrzejem Rozenkiem z SLD), za Patrykiem Jakim i Rafałem Trzaskowskim. W badaniu Jan Śpiewak, kandydat komitetu Wygra Warszawa, zajął czwartą pozycję. Chęć oddania na niego głosu zadeklarowało 3 proc. badanych.

– Widzę, że po prostu nie przekonał on sobą. Mówiłem mu już zresztą, że tacy rewolucjoniści jak on powinni nimi pozostać, a nie predestynować do stanowiska prezydenta czy jakiegokolwiek innego. Natomiast sądzę, że tu dojdzie pewnie do porozumienia z Patrykiem Jakim. W ten sposób Patryk Jaki może swojemu własnemu wynikowi bardzo zaszkodzić – powiedział Marek Jakubiak, odnosząc się do sytuacji Śpiewaka.

Kandydat Kukiz'15 w rozmowie z portalem wPolityce.pl, zapytany skąd ma wiedzę na temat wsparcia, jakie ma przekazać Jakiemu Śpiewak, wskazał: – Takie plotki chodzą w terenie. Do tego informacje o tym, że zrobi to jeszcze Wojciechowicz. Natomiast mnie osobiście wstrząsnęła ta informacja o Piotrze Guziale. Osobiście go nie znam, ale to jest człowiek, który jest gotowy z każdej listy startować, byle startować. Nie lubię takich ludzi.