Supraśl – miasto monasterskie

Miasteczko powstało bowiem wokół prawosławnego monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa, ufundowanym pierwotnie w 1498 r. w Gródku przez wojewodę Aleksandra Chodkiewicza.

Wedle popularnej legendy sprowadzeni tam z ławry Peczerskiej wKijowie mnisi nie byli zadowoleni z pierwotnej lokalizacji klasztoru. Spuścili zatem z biegiem rzeki Supraśli drewniany krzyż z relikwiami, który miał wskazać miejsce posadowienia nowej wspólnoty.