Supraśl – miasto monasterskie
Kraj

Supraśl – miasto monasterskie

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ || Leżący dziś w województwie podlaskim, a w XVII w. w województwie trockim Wielkiego Księstwa Litewskiego Supraśl jest doskonałym przykładem, jak w dawnych czasach wyglądały miejskie osady na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Miasteczko powstało bowiem wokół prawosławnego monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa, ufundowanym pierwotnie w 1498 r. w Gródku przez wojewodę Aleksandra Chodkiewicza.

Wedle popularnej legendy sprowadzeni tam z ławry Peczerskiej wKijowie mnisi nie byli zadowoleni z pierwotnej lokalizacji klasztoru. Spuścili zatem z biegiem rzeki Supraśli drewniany krzyż z relikwiami, który miał wskazać miejsce posadowienia nowej wspólnoty.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
