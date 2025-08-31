Supraśl – miasto monasterskie

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ || Leżący dziś w województwie podlaskim, a w XVII w. w województwie trockim Wielkiego Księstwa Litewskiego Supraśl jest doskonałym przykładem, jak w dawnych czasach wyglądały miejskie osady na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.
Miasteczko powstało bowiem wokół prawosławnego monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa, ufundowanym pierwotnie w 1498 r. w Gródku przez wojewodę Aleksandra Chodkiewicza.
Wedle popularnej legendy sprowadzeni tam z ławry Peczerskiej wKijowie mnisi nie byli zadowoleni z pierwotnej lokalizacji klasztoru. Spuścili zatem z biegiem rzeki Supraśli drewniany krzyż z relikwiami, który miał wskazać miejsce posadowienia nowej wspólnoty.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
