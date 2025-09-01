"Rodzice czują, że ich dziecko JEST". Szczecin: Rok działalności hospicjum perinatalnego

Hospicjum Perinatalne JESTEM w Szczecinie to pierwsza taka instytucja w województwie zachodniopomorskim. W ciągu niespełna roku działalności, objęto wsparciem już 27 rodzin, które stanęły wobec trudnej diagnozy prenatalnej. To miejsce, w którym rodzice mogą doświadczyć, że ich dziecko JEST, a czas spędzony razem – choć krótki – ma ogromną wartość.

Hospicjum perinatalne to nie tylko konkretne miejsce. To przede wszystkim sposób myślenia i troski o nienarodzone, nieuleczalnie chore dziecko oraz jego rodziców. Dla wielu mam i ojców, którzy w czasie ciąży usłyszeli dramatyczną diagnozę, hospicjum perinatalne staje się pierwszą przestrzenią, w której naprawdę mogą poczuć, że są rodzicami. Słyszą, że ich dziecko JEST – nawet jeśli umrze przed narodzeniem lub przeżyje tylko chwilę po porodzie.

Jak powstało JESTEM?

Hospicjum Perinatalne JESTEM to pierwsza tego typu placówka w województwie zachodniopomorskim. Działa w Szczecinie dzięki współpracy osób od lat zaangażowanych w profesjonalną pomoc rodzinom.

Dzięki otwartości Księży Pallotynów stało się częścią Hospicjum św. Jana Ewangelisty, współpracując z:

Fundacją Małych Stópek,

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym,

Fundacją Donum Vitae.

Choć działa niespełna rok, wsparciem objęto już 27 rodzin stojących wobec najtrudniejszych doświadczeń związanych z ciążą i narodzinami dziecka.

Kto może liczyć na wsparcie?

JESTEM to przestrzeń pomocy dla rodzin, które:

spodziewają się narodzin dziecka z ciężką, nieuleczalną chorobą,

mają dziecko na oddziale intensywnej terapii z niepewnym rokowaniem,

doświadczają straty ciąży na każdym jej etapie.

Rodziny mogą zgłosić się bezpośrednio:

📞 665 006 444

📧 [email protected]

Telefon odbiera położna – Koordynator Wsparcia, która rozpoznaje potrzeby i dobiera odpowiednie formy wsparcia.

Zespół specjalistów

W prawie 30-osobowym zespole JESTEM działają lekarze, położne, psychologowie, pedagodzy, osoby duchowne oraz rodzice, którzy sami doświadczyli choroby lub straty dziecka.

Rodziny mogą:

spotkać się ze specjalistą,

pogłębić diagnostykę,

przygotować się do szczególnego porodu,

poznać możliwe scenariusze dalszej opieki.

Jak podkreśla dr hab. n. med. i n. o zdr. Urszula Tataj-Puzyna, położna: – Hospicja perinatalne pełnią kluczową rolę w zapewnianiu rodzicom wsparcia skoncentrowanego na ich rodzicielstwie. […] Wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. To właśnie tam rodziny otrzymują wsparcie medyczne, emocjonalne i duchowe, które pomaga im ‘normalnie żyć’ w tej ‘nienormalnej’ sytuacji”.

Towarzyszenie dziecku w ciąży i po porodzie

Rodzice, którzy dowiadują się, że ich dziecko jest chore, często mówią, że "świat im się zawalił". Przeżywają złość, niezrozumienie i spotykają się z brakiem wsparcia ze strony otoczenia. Nie wiedzą, jaki będzie scenariusz – czy dziecko odejdzie jeszcze w czasie ciąży, czy przeżyje chwilę po narodzinach, czy może pozostanie z nimi dłużej.

– Rodzice trwają przez kilka miesięcy w wielkiej niewiadomej, w bardzo szczególnej tajemnicy. Mimo bólu i niepewności rodzice mogą towarzyszyć swojemu dziecku: mówić do niego, śpiewać, opowiadać o codzienności. Celebrują każdy ruch, bicie serca, każdy dzień. To jest ich czas rodzicielstwa – wyjątkowy, choć bolesny – mówi dr n. zdr. Agnieszka Kardziejonek, koordynator HP JESTEM.

– Śmierć dziecka to nie tylko strata życia, ale także niespełnionych marzeń – wspólnych zabaw, spacerów czy dmuchania świeczek na torcie – wskazuje dr Kardziejonek.

Dlaczego hospicjum perinatalne?

Hospicja perinatalne to zespoły specjalistów, którzy indywidualnie dobierają pomoc dla każdej rodziny. Dzięki nim rodzice w tak trudnym doświadczeniu nie są sami, a czas spędzony z dzieckiem – choćby krótki – może być wypełniony miłością i bliskością.

– W kontekście opieki profesjonalnej słowo JESTEM nabiera głębszego wymiaru – towarzyszenie, obecność, wsparcie mogą pomóc osobie w kryzysie odzyskać poczucie wartości, sensu i siły. Wtedy "JESTEM" staje się początkiem nowego etapu – etapem wzrostu, odbudowy, przemiany. "JESTEM" to nie tylko fakt istnienia – to decyzja, by uczestniczyć w życiu, nawet wtedy, gdy jest ono trudne – mówi dr hab. n. med. i n. o zdr. Urszula Tataj-Puzyna.