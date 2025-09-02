Wylosowano skład sędziowski do sprawy Świrskiego przed Trybunałem Stanu

Decyzją większości sejmowej z 25 lipca Maciej Świrski ma stanąć przed Trybunałem Stanu. 2 września odbyło się losowanie sędziów Trybunału Stanu, którzy mają rozpatrzyć sejmowy wniosek o pociągnięcie byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do odpowiedzialności konstytucyjnej.

Losowanie korzystne dla Świrskiego?

W wyniku losowania do składu sędziowskiego trafił jedynie jeden sędzia wybrany do Trybunału Stanu przez koalicję rządzącą. To wyznaczony jako sprawozdawca Marcin Radwan Röhrenschef, wskazany do Trybunału przez Trzecią Drogę.

Pozostali wylosowani sędziowie zostali wybrani głosami obecnej opozycji. Wśród nich są rekomendowany przez Konfederację przewodniczący składu Marcin Miłosz oraz rekomendowani przez Prawo i Sprawiedliwość Adrian Salus, Piotr Sak i Marcin Wawrzyniak.

– Najbardziej prawdopodobne jest umorzenie sprawy ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za bezprawne prowadzone przez sejmową komisję postępowanie w sprawie szefa KRRiT – przekazał relacjonujący sprawę dziennikarz RMF FM.

Wniosek o Trybunał Stanu

Przypomnijmy, że wstępny wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu szefa KRRiT złożyła w maju 2024 r. grupa 185 posłów. Wnioskodawcy zarzucili Świrskiemu rzekome blokowanie ok. 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywanie badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

Według procedury, po podjęciu przez Sejm uchwały o postawieniu w stan oskarżenia, marszałek Sejmu przekazuje uchwałę wraz z dokumentami do Trybunału Stanu. Zgodnie z konstytucją członkowie KRRiT mogą zostać postawieni przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania.

Czytaj też:

Świrski: Nie uznaję tego głosowania. Kiedyś to zostanie rozliczoneCzytaj też:

Odwołanie szefa KRRiT. Nowe oświadczenie Świrskiego