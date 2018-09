Nowe zajęcie Krzysztofa Łapińskiego

W ubiegłym tygodniu Krzysztof Łapiński złożył rezygnację z funkcji rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy. – Praca dla prezydenta była dla mnie ogromnym zaszczytem i wielkim wyzwaniem. To była dla mnie wielka przygoda, to był dla mnie świetny czas. Zawsze będę bardzo miło wspominał pracę dla Andrzeja Dudy. Skończyłem 40 lat, to dobry czas na odważne decyzje. I jak to w życiu bywa, teraz jest czas na nowe wyzwania, nowe plany i projekty – przekazał wówczas Łapiński w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Pojawiły się wówczas doniesienia, że były rzecznik prezydenta przenosi się do sektora prywatnego.

"Puls Biznesu" poinformował, że Łapiński założył agencję public relations Timing, która będzie specjalizowała się w usługach PR, public affairs, doradztwie komunikacyjnym i badaniach rynku i opinii. Ma ona się zająć obsługą klientów z sektora prywatnego. Co ciekawe, siedziba agencji mieści się przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, a więc tej samej przy której siedzibę ma Prawo i Sprawiedliwość.

Doniesienia "PB" Łapiński potwierdził dziś rano na antenie telewizji wPolsce.pl.

Krzysztof Łapiński stanowisko rzecznika prezydenta sprawował od maja 2017 roku. Wcześniej, od 2015 roku, pełnił mandat poselski jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Łapiński był współautorem kampanii wyborczych tej partii.