Alarm dla policjantów w czterech województwach. Straż pożarna w stanie gotowości

Komunikat o alarmie dla policjantów w czterech województwach został zamieszczony na oficjalnym profilu policji w serwisie X.

Policja podała, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości z żołnierzami Wojska Polskiego i innymi służbami.

"Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112" – napisano.

Policja i straż pożarna reagują na naruszenie przestrzeni powietrznej

Państwowa Straż Pożarna przekazała na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości.

"Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron" – poinformowali strażacy.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko: Akt agresji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów.

"Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" – podkreślono w komunikacie.

Apel Sztabu Generalnego do mieszkańców

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Przestrzeń powietrzna Polski naruszona. Reaguje prezydent