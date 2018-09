Kolejna żenująca prowokacja Nergala

Kontrowersyjny muzyk opublikował film, w którym karmi psa chrupkami w kształcie krzyży.

"Z Behemothem przygotowaliśmy limitowaną edycję karmy dla psów: Pies=Bóg. Wszystko po to, żeby wspierać naszych przyjaciół. Nasze psy. To mała czarna przekąska w kształcie krzyży. Być może to pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy krzyż może spowodować coś dobrego" – przekonuje Darski na filmie.

Muzyk przekonuje, że prezentowana przez niego żywność jest zdrowa. W tym celu sam zjadł jedną z przekąsek.

To nie pierwszy raz, gdy Nergal obraża ludzi wierzących. W przeszłości na jednym w występów podarł Pismo Święte, z kolei kilka miesięcy temu przytwierdził do krzyża sztucznego penisa (za co później zresztą przepraszał).