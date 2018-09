Ks. Lemański atakuje jezuitę. "Od bp. Pieronka i red. Michnika odwal się klecho, bo im do pięt nie dorastasz"

"Mamy nowy etap. Do niedawna rodzime lewactwo ubolewało, że Kościół Katolicki ma twarz Rydzyka, a powinien mieć twarz Jana Pawła II. Ale teraz wraz z wejściem "Kleru" do kin lewactwo ogłosiło, że winnym pedofilii w Kościele Katolickim jest Jan Paweł II. Czyją w tej sytuacji twarz powinien mieć Kościół Katolicki? Pieronka? Lemańskiego? Wiem! Michnika!" – napisał na Facebooku ks. Kowalczyk.

Post duchownego szybko doczekał się odpowiedzi ks. Lemańskiego.

"Ulało się jezuicie, co to się uważa za bardziej katolickiego od papieża Franciszka, co ślepy jest na bezduszność Polaków wobec uchodźców, co głuchy jest na bluzgi prezesa, kłamstwa premiera i nocne tweety prezydenta. Mam nadzieje, że twarz tego przedstawiciela polskiego kleru nikomu się dobrze nie kojarzy. Szukam jego zdrowej chrześcijańskiej reakcji po Tylawie, po Tarchominie, po Dominikanie, po Poznaniu, po Bochni, po Gdańsku... nie znajduję. On broni KK przed lewactwem. Dla niego duchowni z "Kleru" to koledzy po fachu, takich się nie rusza. A od bp. Pieronka i red. Michnika odwal się klecho, bo im do pięt nie dorastasz" – napisał.