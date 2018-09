Dworczyk: Unia Europejska nie powinna zajmować się polską reformą sądownictwa

– To zaskakujące, że Komisja Europejska w tę strefę wkracza – dodawał.

Wczoraj Grzegorz Schetyna spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. – Rozmawialiśmy o budżecie unijnym – w tym o środkach europejskich dla polskich samorządów, o Nord Stream 2 oraz o wspólnej polityce UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego – poinformował na Twitterze polityk PO.

Zdaniem Dworczyka, Grzegorz Schetyna zabiega o to, żeby Polska została pozbawiona funduszy unijnych

– Jeżeli się spotkał i rozmawiał o ważnych sprawach z punktu widzenia państwa polskiego, to powinien poinformować o tym polski MSZ. Jeżeli jest lojalnym obywatelem to powinien się w ten właśnie sposób zachować – mówił. – W przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorz Schetyna zabiega o to, żeby Polska została pozbawiona funduszy unijnych. Zabiega o to, żeby Polsce nie były przekazywane fundusze unijne. Właśnie tym się różnimy – podkreślał.

Dworczyk skomentował także spotkanie premiera Morawieckiego z prof. Małgorzatą Gersdorf.

– Ja interpretuję to jako gest dobrej woli. Jako dowód na to, że pan premier chce prowadzić dialog, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bez wątpienia pani prof. Gersdorf jest osobą publiczną, wypowiada się publicznie, zabiera głos. Tak, jak premier spotyka się z tysiącami ludzi, rozmawia z tymi osobami, wsłuchuje się w głosy na temat tego, jakie są potrzeby, ich zdaniem, w naszym kraju, tak rozmawia też z prof. Gersdorf – mówił polityk.

Czytaj także:

Po spotkaniu kanclerz Merkel ze Schetyną. O czym rozmawiali politycy?Czytaj także:

Morawiecki wbija szpilę Gersdorf: Jak się umawiam, to dotrzymuję słowa