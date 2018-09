Obrazy Matki Boskiej i Jezusa na drzwiach od toalety w brukselskiej restauracji. "Upadek"

Przebywający w Brukseli dziennikarz jadł kolację w restauracji Mozart. Zrobił tam zdjęcie drzwi od toalet, na których powieszono wizerunki świętych. Żaby odróżnić toaletę damską od męskiej wybrano obrazy Matki Boskiej i Jezusa.

"Bruksela dzisiaj. Toaleta dla pań i dla panów... #upadek" – napisał dziennikarz w komentarzu do załączonego zdjęcia.

Internauci są oburzeni profanacją, jakiej dopuścił się brukselski lokal, pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, część osób nie dowierza, że zdjęcie opublikowane przez dziennikarza może być prawdziwe.

"Upadek", "Można nie wierzyć, ale dlaczego profanować coś, co dla innych jest sacrum. Upadły Zachód ma gęby pełne frazesów o szacunku", "Czemu nie powieszą portretu Mahometa i jego żony Aiszy?", "Kompletny upadek i wykorzenienie Zachodu", "Mnie to rani i obraża", "Barbarzyństwo w pełnej krasie", "Lenin i Marks byli by dumni z kontynuatorów swego dzieła" – czytamy w komentarzach.