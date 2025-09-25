Kolejna państwowa posada byłej dziennikarki TVN24

"Pani Karolina Hytrek-Prosiecka współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. W ramach swoich obowiązków jest upoważniona do kontaktu z mediami" – taką informację otrzymał z PGZ portal Blask Online. Z nieoficjalnych ustaleń serwisu wynika, że była dziennikarka ma zarabiać około 27 tys. zł brutto. "Biuro komunikacji spółki nie odpowiedziało na nasze pytania o wysokość zarobków i formę zatrudnienia zasłaniając się RODO. Hytrek-Prosiecka – pytana przez nas – też milczy w tej sprawie" – czytamy.

Z sektora prywatnego do państwowego

Portal przypomina, że jest to już kolejne stanowisko w państwowym sektorze Hytrek-Prosieckiej od kiedy władzę w Polsce przejęła koalicja pod wodzą premiera Donalda Tuska. "Wcześniej była dziennikarka pracowała w resorcie zdrowia, gdy ministerstwem kierowała Izabela Leszczyna, a także w Ministerstwie Aktywów Państwowych za rządów Borysa Budki. To był marzec 2024 roku. W resorcie kierowanym przez obecnego europosła KO zajmowała stanowisko ekspertki w departamencie komunikacji MAP. Po miesiącu została też doradcą ministra ds. sponsoringu sportu przez spółki Skarbu Państwa" – wyliczono.

Przed zatrudnieniem w MAP, Hytrek-Prosiecka prowadziła programy "Poranną rozmowę" i "Studio biznes" na należącym do Agory portalu. Przez ponad 10 lat była również związana z telewizją TVN CNBC i TVN24. Współtworzyła i prowadziła tam programy poświęcone gospodarce i sprawom międzynarodowym. Regularnie przygotowywała także materiały do głównego wydania "Faktów" TVN.

"Hytrek-Prosiecka od lat regularnie zmienia strony, raz zajmując się dziennikarstwem, by potem przechodzić na drugą stronę barykady i działać w szeroko rozumianej branży public relations" – komentuje Marcin Dobski z Telewizji Republika.

