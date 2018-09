"Wybór między dżumą a cholerą". Ostre słowa o kandydatach na prezydenta stolicy

Ostatnie sondaże pokazują różny wynik jeśli chodzi o szanse Trzaskowskiego i Jakiego w II turze wyborów na prezydenta stolicy, ale raczej pewne jest, że to właśnie ci politycy są najmocniejszymi kandydatami. Kontrkandydat polityków z PiS i PO, Jan Śpiewak, konsekwentnie podkreśla, że jeśli do II tury dostanie się właśnie Trzaskowski i Jaki, nie zamierza on poprzeć żadnego z nich.

– Powiedziałem już bardzo jasno, że nie będę popierać żadnego z dwóch kandydatów. Dla mnie to wybór między dżumą a cholerą i moi wyborcy mają własny rozum. Podejmą taką decyzję, jaką uważają za słuszną – stwierdził Jan Śpiewaki i dodał, że obecnie wszystko wskazuje na to, że w II turze odda nieważny głos.

Zdrada Barbary Nowackiej

Śpiewak odniósł się też do przejścia Barbary Nowackiej i Inicjatywy Polska do obozu Koalicji Obywatelskiej, z obozu wspierającego lewicową koalicję „Wygra Warszawa”. – Nikt nie mówił, że będzie łatwo w tej kampanii. Faktycznie to był dla nas jakiś cios i to był też cios dla jej (Nowackiej – red.) najbliższych współpracowników, których po prostu wystawiła do wiatru – stwierdził Śpiewak.

– Zrozumiałbym to, gdyby ona to zrobiła po wyborach samorządowych, ale w sytuacji, kiedy robi to teraz, kiedy sama nie startuje w wyborach, ma kandydatów z jej własnego stowarzyszenia, którzy startują nie tylko w Warszawie, ale w Poznaniu, i ona startuje teraz przeciwko nim, to po prostu zdrada – dodał polityk. Śpiewak stwierdził też, że jego punktu widzenia „taka sytuacja jest trudna do zaakceptowania”.