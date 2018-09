Stalowa Wola: Nożownik, który zaatakował w centrum handlowym, uniknie więzienia

27-letni Konrad K., wszedł do największej galerii handlowej w Stalowej Woli i zaczął atakować przypadkowe osoby. W ataku ucierpiało w sumie dziewięć osób, w tym około 50-letnia kobieta, która zmarła pomimo udzielonej pomocy medycznej.

Jak informuje RMF24, biegli sądowi uznali, że mężczyzna jest niepoczytalny. Taki wniosek został zawarty w trzeciej, ostatniej opinii na temat stanu mężczyzny. Oznacza to, że Konrad K., który obecnie przebywa w areszcie w Krakowie, nie pójdzie do więzienia. W przyszłym tygodniu prokuratura ma skierować wniosek do sądu o skierowanie nożownika do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.