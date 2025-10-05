POCO F7 Ultra

Wydajny procesor, długi czas pracy na baterii, szybkie ładowanie, odporność na kurz i wodę (IP68) oraz atrakcyjny stosunek ceny do możliwości – to największe zalety smartfona ze stajni Xiaomi z ceną ze średniej spółki, który ambitnie próbuje konkurować z droższymi flagowcami.
Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i żółta. Do testów dostaliśmy tę drugą. Młodszym i starszym dzieciom skojarzy się ona zapewne z Minionkami albo ze SpongeBobem Kanciastoportym. Smartfon nie robi jednak wrażenia zabawki. Przeciwnie. Jakość wykonania na poziomie sprzętów klasy premium może sugerować, że ten model kosztuje istotnie więcej, niż rzeczywiście trzeba za niego obecnie zapłacić.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
