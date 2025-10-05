POCO F7 Ultra

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i żółta. Do testów dostaliśmy tę drugą. Młodszym i starszym dzieciom skojarzy się ona zapewne z Minionkami albo ze SpongeBobem Kanciastoportym. Smartfon nie robi jednak wrażenia zabawki. Przeciwnie. Jakość wykonania na poziomie sprzętów klasy premium może sugerować, że ten model kosztuje istotnie więcej, niż rzeczywiście trzeba za niego obecnie zapłacić.